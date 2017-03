பிறந்த நாள் விழாவில் ஸ்பீக்கர் வைக்காதீர்.. திமுகவினருக்கு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் திமுக நிர்வாகிகள் ஸ்பீக்கர் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் படிப்பதற்கு இடையூறு செய்ய வேண்டாம் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MK Stalin convey wishes to +2 students for public exams across Tamil Nadu. In his statement , party cadres not to use loudspeaker for his birthday celebrations and it will affect +2 students exam.