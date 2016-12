போதை பொருள் வியாபாரிகளிடம் மாமூல்- போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!

சென்னை போதை பொருள் வியாபாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக விசாரணை கமிஷன் அமைக்கவும் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu Opposition leader MK Stalin had demanded to probe on Police Officials who are involved in illegal pan masala racket.