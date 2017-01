திமுக பொதுக்குழு: செயல் தலைவராகும் ஸ்டாலின் இளைஞரணி தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுக்கிறார்?

திமுக பொதுக்குழு நாளை சென்னையில் கூடுகிறது. கட்சியின் செயல் தலைவராகும் ஸ்டாலின் தம் வசம் உள்ள இளைஞரணி தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுக்கலாம்.

English summary

Sources said that MK Stalin to give up his youth wing leader post in tomorrow DMK General Council meet.