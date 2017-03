திமுகவில் விறுவிறு நேர்காணல்.. ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் யார்? இன்று இரவு தெரியும்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுபவரை முடிவு செய்ய நேர்காணல் தொடங்கி உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 13, 2017, 18:17 [IST]

English summary

DMK working president and Leader of Opposition MK Stalin interview with the aspirants on Anna Arivalayam.