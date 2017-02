கிழிந்த சட்டையுடன் வெகுண்ட ஸ்டாலின்!

சென்னை: சட்டசபைக்குள் நடந்த மிகப் பெரிய அமளியின்போது குண்டுக்கட்டாக தூக்கி வெளியேற்றப்பட்ட ஸ்டாலின் தனது சட்டை கிழிந்த நிலையில் வெளியே வந்தார்.

சட்டசபை வளாகத்திற்குள் பேட்டி கொடுத்த அவர் பின்னர் கார் மூலமாக ஆளுநர் மாளிகைக்குப் புறப்பட்டார். வெளியே மக்கள் கூடியிருந்ததைப் பார்த்த அவர் காரை விட்டு டக்கென இறங்கினார். பின்னர் கிழிந்த சட்டையை திறந்து காட்டியபடி மக்களிடம், உள்ளே நடந்ததை மெளனமாக விளக்கினார்.

உணர்ச்சி வசப்பட்ட மக்கள் சிலர் ஓடிச் சென்று ஸ்டாலினுக்குக் கை குலுக்கி வாழ்த்தினர். பின்னர் ஆளுநர் மாளிகை பயணத்தைத் தொடர்ந்தார் ஸ்டாலின்.

DMK working President MK Stalin alleges that his shirt was torn off when assembly police forcefully evicted his party MLAs. #floortest pic.twitter.com/LYbt0CTFha