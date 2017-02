மணப்பாடு படகு விபத்து.. உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

மணப்பாடு படகு விபத்தில் பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

dmk working president MK Stalin morning to 10 tourists were died in Manappadu