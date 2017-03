ஆர்கே நகர் பிரசாரத்துக்கு தொடரும் தடை... ஸ்டாலின் மீது கடும் அதிருப்தியில் கனிமொழி!

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் பிரசாரம் மேற்கொள்ள தமக்கு தொடரும் தடையால் ஸ்டாலின் தரப்பு மீது கனிமொழி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK Sources said that their Working President MK Stalin still not allow to Rajya Sabha MP Kanimozhi to Campaign in RK Nagar By election.