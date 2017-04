ஆர்கே நகர்: ஸ்டாலினின் ஸ்லீப்பர் செல்கள்... அறிவாலயத்துக்கு அதிர்ச்சி தகவல்கள் பாஸ்!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் திமுகவினரை கண்காணிக்க மு.க.ஸ்டாலின் களமிறக்கிய ஸ்லீப்பர் செல்கள் கட்சியினர் குறித்த அதிர்ச்சி தகவல்களை அறிவாலயத்துக்கு அனுப்பி வருகிறதாம்.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 9:32 [IST]

English summary

DMK Sources said that their working president MK Stalin has formed the sleeper Cells to watch the party cadres in RK Nagar bypoll.