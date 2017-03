ஆர்.கே.நகரில் திமுக ஓட்டுகள் என்னவாகும்? சேகர்பாபு ஓபன் டாக்...ஸ்டாலின் ஷாக்!

ஆர்.கே.நகரில் திமுக ஓட்டுகளுக்கு ஏற்படப் போகும் நிலைமை குறித்து எம்.எல்.ஏ. சேகர் பாபு வெளிப்படையாக பேசியிருப்பது ஸ்டாலினை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளதாம்.

English summary

DMK Working President MK Stalin shocked over the MLA Sekar Babu's open comment on party Votes in RK Nagar byelection.