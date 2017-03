தொடர்ந்து புறக்கணிக்கும் ஸ்டாலின்... கடும் அதிருப்தியில் கனிமொழி

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து புறக்கணித்தே வருவதால் ராஜ்யசபா எம்.பி. கனிமொழி தரப்பு கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK insiders said that their working president M.K. Stalin continue to sidelined his sister and Rajya Sabha MP Kanimozhi.