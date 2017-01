தம்பித்துரையின் செயல் வெட்கக் கேடானது.. மு.க.ஸ்டாலின் கடும் பாய்ச்சல்

லோக்சபா துணை சபாநாயகராக இருந்து கொண்டு தமிழக முதல்வர் பதவியை சிறுமைப்படுத்துகிறார் தம்பிதுரை என சாடியுள்ளார் ஸ்டாலின். சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:59 [IST]

English summary

DMK Treasurer and leader of the Opposition MK Stalin criticised that Deputy Speaker of Lok Sabah Thambidurai for seeking VK Sasikala to become Taamilnadu CM.