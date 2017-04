காவலாளி கொலை... இப்போது யார் வசம் கொடநாடு?... மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

காவலாளி கொலை செய்யப்ப்பட்டிருக்கும் ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களா யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பது குறித்து விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Opposition leader stalin urges a comission would be appointed to investigate kodanadu estate security murder case.