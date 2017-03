ஆட்சியை கவிழ்க்க ஸ்டாலின் திட்டம்... எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசுவதாக தினகரன் பகீ்ர் குற்றச்சாட்டு

அதிமுக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக எங்கள் கட்சி எம்எல்ஏ-க்களின் நண்பர்களிடம் மு.க.ஸ்டாலின் பேரம் பேசி வருவதாக ஆர்.கே.நகர் அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டி.டி.வி. தினகரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran accuses that MK Stalin tries to dissolve our government by indulging talks with MLA's friends.