டெல்லியில் நடைபெறும் தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டுகொள்ளாத மத்திய பாஜக அரசு.. ஸ்டாலின் சீற்றம்

டெல்லியில் கடந்த 5 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் தமிழக விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக மத்திய அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK Working President MK stalin urged centre to take necessary steps on to fullfill farmers demands those who were sitting in a protest at Delhi, Since March 14.