தமிழக மீனவர்கள் படகுகளை அரசுடைமையாக்குவதா? இலங்கைக்கு ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை அரசுடைமையாக்கி உள்ள இலங்கைக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இலங்கையில் உள்ள படகுகளையும் தமிழக மீனவர்களையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை தேவை எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார

English summary

DMK Treasurer MK Stalin today urged Prime Minister Narendra Modi to take immediate action to secure release of Tamil Nadu fishermen who were arrested by Srilanka.