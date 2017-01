144 தடை உத்தரவை விலக்குங்கள்... பாலகிருஷ்ணன் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்- ஸ்டாலின்

மெரினா கடற்கரையில் போடப்பட்டுள்ள 144 தடை உத்தரவை நீக்க வேண்டும், காவல்துறை துணை ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has asked the CM O Panneerselvam o take action against DC Balakrishnan for his interview to private channel.