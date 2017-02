சசிகலாவுக்கு தண்டனையை உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்கது: மு.க.ஸ்டாலின்

சசிகலாவுக்கு தண்டனையை உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கது என திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்றுள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K. Stalin said that the Supreme Court Verdict against Sasikala was historical judgment.