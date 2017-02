கார்ப்பரேட் சாமியார் ஜக்கி நிகழ்ச்சிக்கு மோடி வந்தால் போராட்டம்... எம்.எல். கட்சி எச்சரிக்கை

கார்ப்பரேட் சாமியார் ஜக்கி வாசுதேவ் நடத்தும் சிவன் சிலை திறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு பிரமதர் மோடி வருவதற்கு மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

ML movement opposed Modi to come coimbatore to attend Jaggi Vasudev programe.