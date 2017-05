ஜெ.,கார் டிரைவர் கனகராஜ் மர்ம மரணம்.. ஓபிஎஸ் கோஷ்டி எம்.எல்.ஏ ஆறுக்குட்டியிடம் போலீஸ் விசாரணை

கொடநாடு கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஓ.பி.எஸ். அணி எம்.எல்.ஏ., ஆறுகுட்டி ஆத்தூர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 19:26 [IST]

English summary

MLA Arukkutty to appear in Attur police station for the investigation over death of Jayalalithaa's car driver