ஒரே கேள்வியில் தினகரனை "காமெடி பீஸாக்கிய" கோவை வடக்கு அருண் குமார்!

பொறுப்பே வேண்டாம் என்று உதறிவிட்டு வெளியே வந்துவிட்டேன். பிறகு எப்படி என்னை டிடிவி தினகரன் நீக்க முடியும் என்று எம்எல்ஏ அருண்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS team MLA Arunkumar slammed TTV Dinakaran, Who removed Arunkumar from the party.