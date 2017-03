தொகுதி மக்கள் பணத்தை சுருட்டிக் கொண்டு ஓட மாட்டேன்… பாஜக வேட்பாளர் கங்கை அமரன் உறுதி

தொகுதி மக்களின் பணத்தை சுருட்டிக் கொண்டு ஓட மாட்டேன் என்ற ஆர். கே. நகரில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் கங்கை அமரன் தெரிவித்துள்ளார். அந்தப் பணத்தை மக்களுக்காகவே செலவிடுவேன் என்றும் கூறினார்.

English summary

MLA fund will be spent for people, says BJP candidate Gangai Amaran.