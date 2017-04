ஆர்கே நகரில் சாவு குத்து குத்திய எம்எல்ஏ.. தொப்பி சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு கூத்து!

ஆர்கே நகரில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த எம்எல்ஏ கனகராஜ் இறங்கி மரண குத்தாட்டம் போட்ட வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

MLA Kanagaraj Danced in RK Nagar while the election campaign. voters was seeing his dance interestingly.