ராமன் ஆண்டா என்ன? ராவணன் ஆண்டா என்னன்னு இருக்க முடியாது : கருணாஸ் - வீடியோ

ராமன் ஆண்டா என்ன? ராவணன் ஆண்டா என்னன்னு இருக்க முடியாது தமிழகத்திற்கு நிரந்தர முதல்வர் வேண்டும் என்று திருவாடனை தொகுதி எம்எல்ஏ கருணாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Unity is strength said Thiruvadanai MLA Karunas, he requests two factions to merge the party.