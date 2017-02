முதல்வராகிறார் சசிகலா.. சட்டசபை அதிமுக கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு!

அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் சட்டசபைக் குழு தலைவராக சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 14:08 [IST]

English summary

MLA meeting starts at ADMK head office in Chennai head by general secretary Sasikala.