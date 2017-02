மக்களை சந்திக்க எம்எல்ஏக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என மயிலாப்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவான நடராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Mylapore MLA Nataraj demanding MLAs to meet public. He is opposing to conduct ballot today.