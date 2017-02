நான் எந்த அணிக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை... பதறியடித்து மறுத்த மயிலை எம்எல்ஏ நடராஜ்

நான் எந்த அணிக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என மயிலை எம்எல்ஏ நடராஜ் விளக்கமளித்துள்ளார்.

English summary

Mylapore ADMK MLA Nataraj refuses the matter that he is supporting Edappadi palanisamy. He said that he wants everyone should be united.