28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழக சட்டசபையில் நாளை மீ்ண்டும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு

எம்.ஜி.ஆர் மறைவை அடுத்து 1988-ம் ஆண்டு ஜனவரியில் தமிழக சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.தற்போது 28 வருடங்களுக்கு பிறகு சட்டசபையில் நாளை மீ்ண்டும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 3:02 [IST]

