தம்பிதுரை, விஜயபாஸ்கர் மீது காவல்துரையில் புகார் அளித்த செந்தில் பாலாஜி - வீடியோ

கரூர் குப்பிச்சிபாளையத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையை கட்டுவதை தம்பிதுரை மற்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தடுக்கிறார்கள் என அரவக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி காவல்துறையில் புகார் அளித

English summary

Admk MLA Senthil Balaji gave complaint on his own party people Thambi Durai and Transport minister vijyabaskar. In that complaint he told that Thambi durai and Vijayabaskar are the hurdles in constructing new government hospital and medical college.