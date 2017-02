பெட்டி வச்சு கருத்து கேட்ட தமிமுன் அன்சாரி கூட இப்படி பண்ணிட்டாரே... கொதிக்கும் மக்கள்

மக்களின் கருத்தைக் கேட்டு வாக்களிப்பேன் என்ற தமிமுன் அன்சாரியும் சசிகலா தரப்புக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nagai Constituency MLA Tamimun ansari also voted for Sasikala team. Public condemns this and said because of Sasikala team's threatening he voted for Sasikala team.