சூப்பர் எம்.எல்.ஏ... மக்களின் கருத்தைக் கேட்க பெட்டி வைத்த நாகை தமிமுன் அன்சாரி!

நாகை தொகுதி எம்எல்ஏ தமிமுன் அன்சாரி மக்களின் கருத்தைக் கேட்டு வருகிறார்.

English summary

Nagapattinam constituency MLA Tamimun Ansari holds a box in his office to hear the opinion of people. People can write their views about the selection of CM and will put in the box.