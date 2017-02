எம்எல்ஏக்கள் ஒரே இடத்தில் இல்லை... சொல்கிறார் வைகைச்செல்வன்

எம்எல்ஏக்கள் ஒரே இடத்தில் இல்லை என அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MLAs are not togather says ADMK Spokes person Vaigaiselvan.