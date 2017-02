அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை அடைத்து வைக்கவில்லை- பொறுத்திருந்து பாருங்கள்: கூவத்தூரில் சசிகலா

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களை சிறையில் அடைத்து வைக்கவில்லை; அனைவரும் சுதந்திரமாக இருக்கின்றனர் என அக்கட்சி இடைக்கால பொதுச்செயலர் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

You can see truth that non of our MLAs have been forcibly kept here, we are living here as a family: #VKSasikala pic.twitter.com/XaEiwEpBWV

Please wait and see our next move: V K Sasikala. #TamilNadu pic.twitter.com/QUCkVjaVv2

Let it come, I will see: VK Sasikala when asked about the pending verdict in DA Case pic.twitter.com/EPBZx5Nkop

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala said that, you can see truth that non of our MLAs have been forcibly kept kuvathur. we are living here as a family.