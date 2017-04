நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எம்எல்ஏக்கள் யாரும் மிரட்டப்படவில்லை.. ஐகோர்ட்டில் முதல்வர் பதில் மனு

தமிழக சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது எம்எல்ஏக்கள் யாரும் மிரட்டப்படவில்லை என்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Edapadi Palanisamy replies Chennai High Court that MLAs were not threatened.