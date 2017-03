கோவை திவிக நிர்வாகி ஃபாரூக் கொலைக்கு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

English summary

MMK and SDPI party Condemned A Dravida Viduthalai Kazhagam functionary was hacked to death in Coimbatore