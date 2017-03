வேலூர் சிறையில் முருகனிடம் செல்போன் சிக்கியது எதிரொலி... நளினியை சந்திக்க தடை விதித்த சிறைத்துறை

வேலூர் சிறையில் முருகனிடம் செல்போன் சிக்கியுள்ளதால் நளினியை சந்திக்க முருகனுக்கு சிறைத் துறை டிஐஜி முகமது ஹனீஃபா தடை விதித்துள்ளார்.

English summary

2 Cellphones seized from Murugan in Vellore Central Prison. so the prison dept DIG Mohammad Haneefa banned Murugan to meet Nalini who is convicted in Ladies prison.