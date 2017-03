நாட்டிலேயே முதல்முறையாக ஆர்.கே.நகரில் நடமாடும் எம்எல்ஏ அலுவலகம்.. ஓ.பி.எஸ் தேர்தல் அறிக்கை

மக்களின் குறைத்தீர்க்க உடனுக்குடன் தீர்க்க இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக நடமாடும் எம்எல்ஏ அலுவலகம் அமைக்கப்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

OPS team's election manifesto released by O.Panneer Selvam today. Main manifesto is Mobile MLA office to resolve the people's problem says Mafoi Pandiarajan.