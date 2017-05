ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவால் முடங்கிய மொபைல் நெட்வொர்க்! தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு!

ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவால் மொபைல் நெட்வொர்க் முடங்கியதால் மக்கள்பெரும் அவதியடைந்தனர்.

English summary

Mobile networks got jammed after the 12th results sends through phone. Due to this issue public could not conduct anybody.