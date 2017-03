ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்: நடத்தை விதிமீறி குழாய் பதிப்பு - தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார்

ஆர்.கே.நகரில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் போது அந்த தொகுதிக்குள்பட்ட புதுவண்ணாரப்பேட்டையில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிகளை பொதுமக்களே தடுத்து நிறுத்தினர்.

English summary

Mode of Conduct violated in RK Nagar. People complained to State Election Commission.