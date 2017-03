இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு: ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்

இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்தது.

English summary

After the announcement of the RK Nagar bypoll, the Model Code of Conduct in Chennai district came into force from yesterday.