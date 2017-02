ஈஷா மைய விழாவிற்கு வரும் மோடிக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு… கோவையில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு

கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் 112 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிவனின் பிரமாண்ட சிலை திறப்பு விழா நாளை நடைபெறுகிறது. இதற்கு பிரமதர் மோடி வருவதால் 5 அடுக்கு பாதுக்காப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tight security has given by police in Coimbatore during the one-day PM Modi visit Isha Yoha centre.