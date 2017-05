நீட் மூலம் இந்தியைத் திணித்தால் மோடி பதவி பறிபோகும் - பொன்முடி விளாசல்! - வீடியோ

நீட் தேர்வு மூலம் இந்தியை திணிக்க நினைத்தால் மோடி பதவி பறிபோகும் என காரைக்குடியில் நடந்த கருத்தரங்கத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி கூறினார்.

English summary

Modi will lost his PM post if he tries to put hindi in TN through NEET exam told Ponmudi ex. minister.