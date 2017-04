தமிழகத்திற்கு ஓரவஞ்சனை... விவசாயிகளை மோடி அழிக்கப்பார்க்கிறார் - இயக்குநர் கவுதமன்

பிரதமர் மோடி தமிழகத்தை அழிக்கப் பார்க்கிறார் என்றும், தமிழர்களுக்கு ஓரவஞ்சனை செய்வதாகவும் இயக்குநர் கவுதமன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Modi is not taking any action for TamilNadu farmers He take such step which can be stated as it is destroying Tamil Nadu said Director Gouthaman. Tamil Nadu farmers protesting in Delhi in 30 days.The farmers of Tamil Nadu are demanding that the Centre should waive off all loans. Director Gouthaman accused Modi destroyed TamilNadu.