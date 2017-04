ஜெ. மரணம்.. மோடிகிட்டயும் விசாரிக்கணுமே... தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஷாக் பேச்சு!

ஜெயலலிதாவின் மரணம் பற்றி பிரதமர் மோடியிடம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று தங்க தமிழ்ச்செல்வன் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 17:01 [IST]

English summary

PM Modi should be inquired about Jayalalithaa’s death, said MLA Thanga Thamizhselvan.