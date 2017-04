ஆர்.கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு தரப்பட்ட பணம் ஒயிட்டா? பிளாக்கா? ப.சிதம்பரம் சுளீர்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சமாக தரப்பட்ட பணம் கருப்பு பணமா அல்லது சட்டரீதியான பணமா என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பினார்.

We were told demonetisation has put an end to black money. Was money distributed in R K NAGAR white money?

Story first published: Monday, April 10, 2017, 8:28 [IST]

English summary

Election commission of India has cancelled the RK Nagar bypoll after IT department submitted the search report done in Minister Vijayabaskar's house. P.Chidambaram has asked the money distributed in RK Nagar was black or white?