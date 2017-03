ஆர்.கே.நகரில் பெண் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள்? வைலராகும் வீடியோ

சென்னை: ஆர்.கே.நகரில் டிடிவி தினகரனுக்கு வாக்களிக்குமாறு வற்புறுத்தி பெண்களிடம் பணம் கொடுக்கப்படுவதாக கூறி ஒரு வீடியோ காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா கட்சி பிரமுகரும், கட்சியின் ஐடி விங் இணை செயலாளருமான ஹரிபிரபாகரன் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்து, டிடிவி தினகரன் கட்சி நிர்வாகிகள், ஆர்.கே.நகரில் ஒரு வாக்குக்கு, 200 ரூபாய் வினியோகம் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Rs 200 distributed to the voters by #TTVDhinakaran party cadres in #RKNagar pic.twitter.com/68bP2iiEpv