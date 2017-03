ஆர்.கே.நகரில் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பணப்பட்டுவாடா.. வீரமணி குற்றச்சாட்டு

ஆர்.கே.நகரில் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படுவதாக திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

Money Distribution via ambulance van in RK Nagar by poll, says Dravidar Kazhagam president K. Veeramani