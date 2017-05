கொடநாடு பங்களா கொள்ளைக்கு முன்பே திட்டம்? - ஜெ. ரேகை வைத்தால் திறக்கும் சென்சார் கதவுகள் அகற்றம்

கொடநாடு பங்களாவில் ஜெயலலிதா கைரேகை வைத்தால் திறக்கும் அதிநவீன சென்சார் கதவுகள் அகற்றப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 8:04 [IST]

Kodanad estate bungalow of late chief minister J. Jayalalithaa had only one motive – robbery. Police have decided to seek legal opinion on recording Sasikala's testimony at the Bengaluru jail.