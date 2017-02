இளைஞர்கள், மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை உயர்வு - எடப்பாடி பழனிச்சாமி

வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகையை தமிழக அரசு உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.

English summary

Chief Minister Edappadi palanisamy announced that Monthly assitence of unemployed youths has been doubled.