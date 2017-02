காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்ட கழிவுநீர்... இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்ட 50 சாயப்பட்டறைகள்

நாமக்கல் அருகே காவிரியில் கழிவுநீரை திறந்துவிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட சாயப்பட்டறைகள் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டன.

English summary

More than 50 dying companies opened waste water in Cauvery river near in Namakkal. pollution control board demolished over 50 companies.