நீங்க போய் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதுங்க… கைக் குழந்தையுடன் தேவுடு காத்திருந்த கணவன்மார்கள்

இன்று நடைபெற்ற ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் திருமணமான பெண்கள் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டனர். அவர்களின் குழந்தைகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு கணவன்மார்கள் வாசலில் காத்திருந்தனர்.

English summary

More women have written TET exam in Tamil Nadu.